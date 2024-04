Nachruf auf Krefelder Künstlerin Trauer um Claudia Schmidt - Bändigerin der wilden Farben

Einmal hat Claudia Schmidt etwas getan, was für sie ganz unüblich war. Sie hat einen Brief an Peter Handke geschrieben, weil sie, die Malerin, ihre Kunst in einer Wesensverwandtschaft zu den Texten des Literaten sah. Der hat sie prompt eingeladen nach Paris. „Wir hatten sehr intensive Gespräche über Kunst“, hat sie danach erzählt. Solche Eindrücke klangen tief nach. Und flossen immer auch in ihre Bilder ein.