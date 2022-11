Im Glasfoyer des Theaters in Krefeld Ausstellung zeigt anderen Blick auf die WM

Kaum ein Thema ist derzeit in der öffentlichen Diskussion so präsent wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die am Sonntag eröffnet wurde. Die Titelkämpfe sind aufgrund der Vergabe mit starkem Korruptionsverdacht, aufgrund der Menschenrechtsverletzungen im Land sogar nebst Drohungen an Besucher, wenn sie beispielsweise homosexuell sind und dies ausleben möchten, und nicht zuletzt wegen der Situation auf den WM-Baustellen stark in der Kritik. In Deutschland wird die Frage „Boykott oder nicht“ mindestens so stark und hitzig diskutiert, wie die Frage, ob Deutschland gute oder schlechte sportliche Aussichten hat.