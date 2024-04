Familienkino mit Livemusik in Krefeld Außergewöhnliches Experiment - Phantom der Oper mit Orgelmusik

Wenn Alvaro Tinjacá-Bedoya sagt: „Jede Stimme zählt“, dann meint er keine Wähler, sondern Kinder. „Es ist mein Auftrag, bei Kindern die Liebe zur Musik zu wecken“, sagt er. Der gebürtige Kolumbianer ist Kirchenmusiker der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Willich, deren Chor ihre großen Konzerte immer in Krefeld gibt. Er ist Countertenor und leidenschaftlicher Organist. Um möglichst viele Menschen für das königliche Instrument zu begeistern, sucht er Wege, die nicht ausgetreten sind. Am Freitag, 10. Mai, hat sein jüngstes Experiment Uraufführung in der Friedenskirche Krefeld: „Das Phantom der Oper“ als Familien-Orgel-Kino.