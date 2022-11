Konzert in Mönchengladbach : Kütsons „Happy Hour“ mit Geigenvirtuosen

Konzert in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Niederrheinischen Sinfonien begeisterten im kurzweiligen Programm mit auch unbekannten Komponistennamen. Und ein ganz junger Geigenspieler hatte einen Auftritt mit seinem Lehrer.

Der Auftakt sprudelte im fröhlich unbeschwerten Ausdruck. Das sei doch schon dicht am Motto des Abends, kommentierte Mihkel Kütson den Beginn im Konzertsaal des Theaters mit Edward Germans „Merrymaker‘s Dance“. Zur zweiten Happy Hour der Spielzeit servierten die Niederrheinischen Sinfoniker unter seinem Dirigat eine Folge von neun kurzen, vorwiegend heiter und leicht anmutenden Stücken. Das Orchester gestaltete die Auswahl mit offensichtlicher Spielfreude gekonnt und dynamisch, während das Publikum die glückliche Stunde bei Wein oder Wasser in entspannter Atmosphäre genoss.

„Ich habe gemerkt, dass Sie auch unbekannte Komponisten gerne hören und darum von ihnen einige ausgesucht“, verriet der Orchesterleiter in der Moderation zwischen den Darbietungen. Samuel Coleridge-Taylor zum Beispiel stellte er als spannenden Komponisten vor, von dem die meisten wahrscheinlich noch nie etwas gehört hätten. Dabei habe der 1875 geborene Sohn eines aus Sierra Leone stammenden Arztes und einer Engländerin eine steile Karriere erlebt, sei aber mit nur 37 Jahren jung verstorben. Dessen „Sonnet d‘amour“ aus der Petite Suite de Concert entfaltete das Orchester im anmutigen Spiel und behutsam verträumten Ausdruck. Den abschließenden Takt ließ es in subtil abgesetzten Tönen sachte verklingen, wie von leichter Hand hingetupft.

So war die Premiere von „Der Herzerlfresser“

Theater in Mönchengladbach

Theater in Mönchengladbach : So war die Premiere von „Der Herzerlfresser“

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Vor Pablo de Sarates Navarra opus 33 für Violinenduo und Orchester begrüßte der Dirigent „einen besonderen Gast“: den jungen Geigenspieler Raphael Gisbertz. Der habe 2017 im Alter von nur neun Jahren sein Debüt mit den Niederrheinischen Sinfonikern gegeben und sei inzwischen für sein Können mehrfach ausgezeichnet worden, verriet Kütson. An diesem Abend überzeugte der junge Künstler gemeinsam mit seinem Geigenlehrer Emir Imerov zu technisch herausfordernden Partien des spanischen Komponisten. Schüler und Lehrer begeisterten im hervorragend abgestimmten Spiel mit feinen Nuancen und temperamentvollen Steigerungen zum Orchesterspiel. Dem jungen Virtuosen wünsche er eine Karriere, die sich messen lasse am Erfolg des zuvor interpretierten Geigenvirtuosen, merkte Kütson anerkennend an.