Literaturwettbewerb startet Stadt Krefeld verleiht den zweiten Fantasy-Preis

Autoren und Verlage können sich ab sofort mit ihren Büchern bewerben. „Ausgezeichnet wird ein Werk in deutscher Sprache, welches sich in herausragender Weise mit den Inhalten der Fantastik beschäftigt, also mit Sagen, Märchen, Fantasy, Science-Fiction und anderen übernatürlichen Themen“, heißt es in den Wettbewerbsbedingungen. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis Dienstag, 31. Januar, 2023 eingegangen sein. Die Verleihung findet am 26. August nächsten Jahres im Rahmen des „Festivals der Fantasie & Krähen-Fee“ auf Burg Linn statt.