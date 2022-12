Staatsanwaltschaft Krefeld stellt Strafverfahren ein An Chinas Grenze endet Krefelder Strafverfolgung

Wenn Chinesen in China Chinesen betrügen, dann stoßen deutsche Strafverfolgungsbehörden an ihre Grenzen. „Wir mussten das Verfahren über die mögliche Unterschlagung und Veruntreuung von Unternehmensgeldern in Millionenhöhe bei der früheren Krefelder Firma Wumag Texroll nach gut drei Jahren einstellen“, erklärte Axel Stahl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld, auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Rechtshilfeersuchen habe kein Aussicht auf Erfolg versprochen. Entsprechende Kontakte nach China seien schwierig bis aussichtslos. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland in Berlin informiert über längere Bearbeitungsdauer und schränkt ein, dass deutsche Staatsanwaltschaften nur dann „zwangsfreie Befragungen“ durchführen dürfen, wenn nicht auch die chinesischen Staatsanwaltschaften solche Möglichkeiten besäßen.