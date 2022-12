Eine kleine Brutgeschichte Die Pelikane im Zoo Krefeld haben Eier gelegt

Die Geschichte dahinter: Nach ihrem Einzug in die neue Pelikan-Lagune im Sommer 2020 haben mehrere Paare jeden Winter Eier gelegt und auch bebrütet. Kurz vor dem errechneten Schlupfdatum starben die Jungvögel aber in den Eiern. Im ersten Jahr dachten der Mitarbeiter des Zoos, dass es wahrscheinlich normale Schwierigkeiten bei der ersten Brut in der neu zusammengestellten Gruppe seien. Als sich das Phänomen im zweiten Jahr wiederholte, ließen die Experten die Eier und Embryonen extern untersuchen. Diese Untersuchung ergab nur, dass mit den Tieren alles in Ordnung war.