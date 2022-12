Immobilienmarkt in Krefeld Wohnungserwerb in Krefeld für Normalverdiener noch erschwinglich

In jeder zweiten Großstadt in Deutschland müsste der Erwerber einer 90 Quadratmeter großen Eigentumswohnung mehr als 5000 Euro netto verdienen, um einen Anteil von 30 Prozent am Einkommen für die Finanzierung nicht zu überschreiten. Das ergab die aktuelle Studie des Immobilienportals Immowelt. Die inzwischen wieder deutlich gestiegenen Bauzinsen machen Wohneigentum für Normalverdiener oft unerschwinglich. In München und Hamburg brauchen Familien mehr als 10.000 Euro Haushaltseinkommen, um nicht mehr als 30 Prozent für monatliche Kreditraten auszugeben.