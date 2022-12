Onlineversandhändler aus Krefeld Galaxus analysiert Belieferung der Kunden in Österreich von Krefeld aus

Österreich war der erste ausländische Markt, den der Onlineversandhändler Galaxus von seinem Standort in Krefeld aus bedient hat. Das ist jetzt genau ein Jahr her. Um der gestiegenen Nachfrage der Kunden aus Deutschland und der Alpenrepublik gerecht werden zu können, hat Galaxus zusätzlich zu seinem Quartier an der Autobahn 44 im Gewerbegebiet Den Ham in Hüls eine rund 15.000 Quadratmeter große Logistikhalle bezogen und seine Lagerflächen damit vervierfacht. Schließlich sollen zukünftig von dort aus auch andere europäische Märkte bedient werden.