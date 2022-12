Großes Release-Konzert im Seidenweberhaus Sinfoniker spielen Songs von Krefeld-Bands

„Wir hatten zwei Probentage und zwei Tage für die Aufnahme. Es sind quasi Live-Mitschnitte“, betont Lethen. Zu hören sind Alex‘s kept secret, Black Mesa, das Provinztheater, Dear Wolf, Jansen, Kotzmann, M. walking on the water, Mondo MashUp, Mothers of Guru, Patrick Richardt und Smot. „Damit ist eine ernsthafte und gleichzeitig spannende Unterhaltungskurve geschaffen“, findet der künstlerische Leiter. Und es ist ein guter Einblick in Krefelds lebendige Musikszene, die aufsteigende Namen, aber auch Krefelder Klassiker wie die M‘s, Jansen und Dear Wolf mit den Specials wie Provinztheater vereint.