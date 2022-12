Heiligenhaus So feiern die Gemeinden ihre Weihnachts-Gottesdienste

Gemeinde St. Suitbertus: Weihnachtschristmette im Altenheim St. Suitbertus an der Rheinlandstraße ist um 16 Uhr. Die Familienchristmette beginnt uim 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Suitbertus. Heilige Messe am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 9.30 Uhr in St. Ludgerus. Am Zweiten Weihnachtstag singt der Kinderchor in der Heiligen Messe um 9.30 Uhr in St. Ludgerus. Um 11.15 ist Messe in St. Suitbertus.