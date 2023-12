Kirchen in Moers und Umgebung Diese Gottesdienste finden an den Feiertagen 2023 statt

Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie und der Besinnlichkeit. Die Christen feiern die Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Die Geschichte wird oft in den Krippenspielen am Nachmittag des Heiligen Abends erzählt – meist von Kindern dargestellt. Viele Menschen – Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel besuchen gerne diese früheren Feiern, weil nach dem Besuch des Gottesdienstes gemeinsam mit den Kindern die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum gefeiert wird. Christmette und Christvesper sind am 24. Dezember die im Jahreszyklus am meisten frequentierten Gottesdienste. Sogar Menschen ohne christliche Konfession besuchen dann nicht selten die Kirchen. So treffen in der Messe dann Gelegenheits-Kirchgänger auf regelmäßige Gottesdienstbesucher. Welche Gottesdienste an Heiligabend und den Weihnachtstagen stattfinden, sehen Sie in unserer Übersicht.