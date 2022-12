Konzert in der Lutherkirche Orgelmusik bei Kerzenschein am 1. Weihnachtstag

Die Idee, dass an den Weihnachtstagen vielen Menschen der Sinn nach einem musikalischen Live-Erlebnis steht, hat Schüffler 2010 erstmals umgesetzt - als die Walcker-Orgel in der Kirche am Lutherplatz restauriert war. Schüffler spricht von der Wiedergeburt der Walcker-Orgel: „Diese Konzertform habe ich aus dem Gedanken heraus entworfen, an einem besonderen Tag einen besonderen Dank auszusprechen: Und zwar soll es zum einen der Dank an alle sein, die mit dazu beigetragen haben, dieses Instrument der Kirche vor Ort und der Region zu erhalten. Zum anderen möchten wir an diesem besonderen Tag mit diesem besonderen Instrument in einer ebenfalls besonderen Kirche mit einem besonderen Programm die Herzen unserer zahlreichen Zuhörer erreichen und erfreuen. Das Konzert dient nämlich vor allem der Besinnlichkeit, der Ruhe und der wirklichen Erinnerung an Weihnachten“, sagt er.