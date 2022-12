Gottesdienst-Termine für Weihnachten und Neujahr Wann und wo Sie in Emmerich und Rees Jesu Geburt gedenken können

An Heiligabend startet um 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel in Millingen und um 16 Uhr die Christvesper. In Isselburg findet um 17.15 Uhr Familiengottesdienst und um 23 Uhr die Christmette mit Chor statt. Am ersten Christtag beginnt um 9.45 Uhr der Gottesdienst mit Abendmahl in Isselburg. Am zweiten Christtag ist in Millingen um 11 Uhr Gottesdienst.