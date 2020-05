Krefelder Historie : Das himmelblaue Akkordeon - jetzt als CD

Info

Das Projekt „Audio“ war schon bei Erscheinen des Buchs 2008 vorgesehen. Jetzt ist es umgesetzt worden mit Mitteln der Sparkasse Krefeld.

Das Buch Werner Heymann „Mein himmelblaues Akkordeon. Erinnerungen eines Krefelder Auschwitz-Überlebenden“ ist ab heute im Buchhandel, versehen mit einer CD, zu haben

Verlag Stefan Kronsbein

ISBN 3-935526-11-3

Preis 15 Euro.

Die CD ohne Buch gibt es in der NS-Dokumentationsstelle in der Villa Merländer, Friedrich-Ebert-Straße 42, Bestellung per E-Mail an ns-doku@krefeld.de oder telefonisch unter 02151 503553.

Die CD ist kostenlos, über eine Spende für die Arbeit der NS-Dokumentationsstelle freut sich das Team.