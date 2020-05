Bald geht die Badesaison los : Krefelds Freibäder starten erst am 30. Mai

Im Freibad Bockum wird das Rutschen-Becken geschlossen bleiben. Nur Sport- und Mehrzweckbecken werden ab dem 30. Mai geöffnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Anders als erwartet wird das Bockumer Freibad nicht am 25., sondern erst am Samstag, 30. Mai den Betrieb aufnehmen. Das gab die Stadt am Mittwoch bekannt. Gleichzeitig öffnen auch die Vereinsanlagen Waldsee, Aegir und Neptun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Auch wenn sich viele gerade angesichts des aktuellen Wetters schon gefreut haben dürften: Der Freibadbetrieb in Krefeld kann nicht wie zuerst angedacht am kommenden Montag starten. Die schlechten Nachrichten überbrachte am Mittwoch Sportdezernent Markus Schön im Rahmen der üblichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabes unter Leitung von Oberbürgermeister Frank Meyer.

„Wir werden es vor dem 30. Mai einfach nicht schaffen, alle Hygienevorschriften und personellen Vorgaben zu erfüllen, die notwendig sind, um den Freibadbetrieb in Bockum wieder aufnehmen zu können“, sagte Schön. Dabei sei Krefeld in der komfortablen Lage, über eine der deutschlandweit größten Freibad-Anlagen zu verfügen, so dass eine Begrenzung der Badegäste im Vorfeld unnötig sei. „Die Außenanlage ist so groß, dass wir nach heutigem Kenntnisstand alle reinlassen können“, sagte Schön und betonte, dass mit „reinlassen“ lediglich der Zugang zu den Wiesenflächen gemeint sei. Der Badebetrieb wird in diesem Sommer nur eingeschränkt möglich sein.

Info Kitas öffnen für alle Kinder ab 8. Juni Ab Donnerstag, 28. Mai, können alle Vorschulkinder wieder in die Kindertagesstätten gehen. Als „Herausforderung“ bezeichnete Beigeordneter Markus Schön die Umsetzung der Vorgaben. So sollen ab Montag, 8. Juni, auch alle anderen Kinder folgen und zwar nicht wie in den Schulen mit einem „Corona-Betrieb“, sondern mit einem eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet, dass die Gruppengrößen erhalten bleiben. Die Betreuungszeiten reduzieren sich um jeweils zehn Stunden pro Woche, so dass Kinder, die sonst 45 Wochenstunden in der Kita sind, nun 35 Wochenstunden dort verbringen werden. Es wird jedoch kein „Draußenspielen“ angeboten werden. Auch soll vermieden werden, dass sich Gruppen begegnen.

So seien die Kinder- und Rutschenbecken ganz gesperrt. Wasserrutschen sind landesweit nicht in Betrieb. Bei den Kinderbecken sei es unmöglich einen geregelten Ein- und Ausstieg zu gewährleisten. Der aber müsse vorhanden sein, um die Zahl der Schwimmer auf die vorgegebenen Werte zu begrenzen. So seien im Sportbecken bis zu 175 Badegäste erlaubt und im Mehrzweckbecken maximal 266. Pro Becken gibt es jeweils einen Ein- und einen Ausstieg, die beide von Personal überwacht werden, das die Einhaltung dieser Werte kontrolliert. Die Umrandung des Beckens wird mit Flatterband gesperrt sein, um Quereinstiege zu verhindern.

Auch vor Betreten des Freibad-Geländes müssen sich die Gäste auf längere Wartezeiten einstellen. Jeder, der eine Eintrittskarte kauft, muss seinen Namen angeben. Zudem wird die Ankunftszeit registriert. Bei Verlassen des Geländes wird ebenfalls die Zeit festgehalten, um gegebenenfalls nachhalten zu können, welche Personen sich zu welcher Zeit im Freibad aufgehalten haben. „Neben all den Personen, die Zahlen kontrollieren, brauche wir aber auch noch ganz normale Bademeister, die aufpassen, dass nichts passiert“, sagte der Sportdezernent und verwies darauf, dass der Personalrat, der am Dienstag tage, noch an den Planungen beteiligt werden müsse. Der personelle Aufwand, um einen eingeschränkten Badebetrieb anbieten zu können, sei immens und stelle alle Beteiligten vor große Herausforderungen, erklärte Schön. Denn auch ein Sicherheitsdienst werde im Freibad nach dem Rechten sehen müssen, da es Befürchtungen gebe, Gruppen von Jugendlichen könnten versuchen, mit Gewalt die Anordnungen zu umgehen. „Der Sicherheitsdienst wird das Personal unterstützen und die Einhaltung der Vorgaben kontrollieren“, sagte Schön.

Bei Öffnung des Freibades seien zudem nur die Kaltduschen und Kabinen im Außenbereich zu nutzen. Wann und in welcher Form das Hallenbad mit seiner Infrastruktur wieder zur Verfügung stehe, sei derzeit unklar. „Da wissen wir bis jetzt noch gar nichts.“