Krefelder Innenstadt : Zwei Brände auf dem Ostwall gelegt

Krefeld (oli) In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei zwei Brandstiftungen in der Innenstadt registriert. Gegen 2:50 Uhr bemerkten Polizeibeamte am Ostwall gleich zwei Brände. An der Haltestelle Rheinstraße steckten Unbekannte einen Stofffetzen in Brand und legten ihn auf eine Parkbank.

