Stadion in Krefeld : Sanierung der Grotenburg schreitet voran

Stadion in Krefeld

Krefeld Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Krefeld und des Zentralen Gebäudemanagements sowie die Planer aus dem Büro Albert Speer + Partner liegen mit ihren Planungen und Ausführungen im Zeitplan, teilte die Stadt mit.

Der KFC Uerdingen 05 soll in der Saison 2021/22 seine Spiele wieder im Grotenburg-Stadion in Krefeld austragen. Dazu investiert die Stadt 10,5 Millionen Euro, um einen Spielbetrieb mit fast 11.000 Zuschauern in der 3. Liga zu ermöglichen. Aktuell wurde der Bauantrag durch den Generalplaner, die Firma Albert Speer + Partner, beim Fachbereich Bauaufsicht eingereicht und wird dort nun bearbeitet. Auf dem Antrag und einer zu erwarteten Baugenehmigung basieren alle weiteren Schritte bis zum Abschluss der Sanierung.