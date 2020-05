Jugendarbeit Krefeld : Mega Twin - ein Kartenspiel der katholischen Kirche

Krefeld „Turmbau“, „Faule Eier“ und mehr Varianten sind möglich - sogar Turniere: Mit einem eigens kreierten Spiel wollen elf Jugendeinrichtungen auf sich aufmerksam machen. „Mega Twin“ wird kostenlos an junge Leute verteilt.

Seit Anfang des Jahres tüfteln elf Jugendhäuser der katholischen Kirche in Krefeld an einem Kartenspiel. „Wir freuen uns, dass es endlich losgehen kann“, sagt Jürgen Weiland, Leiter des Jugendzentrums Fischeln. Auffallend ist, dass es sich nicht um übliche rechteckige Karten, sondern um runde Spielkarten handelt. Darauf sind verschiedene Symbole abgebildet, die nah an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sind. „Uns war es wichtig, dass es Abbildungen sind, mit denen die Jugendliche etwas anfangen können – beispielsweise Smartphones oder die Jugendeinrichtungen selbst“, sagt Jürgen Weiland.

„Mega Twin“ ist ein Kartenspiel mit fünf Spielvarianten, die für zwei bis acht Spieler ab einem Alter von sechs Jahren gespielt werden können. Neben dem „Schnellen Spiel“, gibt es „Turmbau“, „Glühende Kohle“, „Meister Dieb“ und „Faule Eier“, in der sich die Ziele des Spiels jeweils unterscheiden. Bei allen Spielvarianten gilt es, als Erster eines der acht Zwillings-Symbole auf den 55 unterschiedlichen Spielkarten zu entdecken und lautstark zu benennen. Diese können außerdem einzeln oder auch in Reihenfolge, beliebig gespielt und als Turnier kombiniert werden. „Hauptsächlich soll das Spiel natürlich Spaß machen, aber es geht auch darum, sich gewisse Dinge zu merken“, sagt Jürgen Weiland.

Nun möchten die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in einer gemeinsamen Wundertütenaktion das Spiel „Mega Twin“ an Kinder und Jugendliche verteilen. Es gibt eine Auflage von 1000 Spieldosen, jede Dose beinhaltet 55 Karten mit 57 Symbolen. Das Spiel würde außerdem die Einrichtungen der katholischen Fachkonferenz Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Region Krefeld und Meerbusch auf ganz besondere Art und Weise präsentieren, so Jürgen Weiland.