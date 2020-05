Kunst in Krefeld : Jari und das Wasser des Lebens im Südbahnhof

Jari Banas vor seinem Lieblingsbild "Zur Hölle mit dem Leben wie Gott in Deutschland" Foto: Jari/JB

Krefeld Die Botschaft ist so simpel wie wahr: Ohne Wasser kein Leben. Unter diesem Motto hat sich der Krefelder Künstler Jari Banas mit Umwelt und Wasser auseinandergesetzt. Die Ausstellung lehnt an die Form der Protestmärsche an.

Die Anmutung eines Schweigemarsches kommt nicht von ungefähr: Wie in einem kleinen Demonstrationszug werden die Bilder in den Südbahnhof hereingetragen und an die Wand gelehnt. Die Ausstellung hat eine Botschaft: „Ohne Wasser kein Leben” ist ihr Titel, ebenso simpel wie wahr. Sie ist Teil des Projektes „Wasser, Meere, Ozeane – nachhaltig schützen”, das die Stiftung für Umwelt und Entwicklung fördert. Jari Banas hat dafür 14 „Bild-Stationen“ geschaffen, die ab dem Christi-Himmelfahrtstag, 12 Uhr, zu sehen sind.

Schon in den 70er Jahren hat der gebürtige Finne sich für Umweltschutz engagiert, in den 80ern hat seine künstlerische Karriere mit der „Wyhlmaus“ begonnen, ihres Zeichens der erste deutsche Öko-Comic. Was der Mensch mit seiner Umwelt anstellt (und die mit ihm), beschäftigt Jari – und er setzt es um in Transparenten und Comics, in Bildern und Jarikaturen.

Im Leben nach der Corona-Pandemie wird auch der tägliche Umgang mit dem Wasser eine lebenswichtige Rolle spielen. Wie das aussehen kann, zeigen die Bilder, mal humorvoll, mal provozierend. Hintergrundinformation dazu hat Harry von Bargen zusammengetragen, um zu zeigen: „Der gute Umgang mit Wasser ist nicht schwer. Schwer ist es, ohne sauberes und ausreichendes Wasser gut zu leben oder gar zu überleben.“