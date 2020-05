Bauvorhaben in Krefeld-Bockum : Gebäude der Rentenversicherung wird Wohnhaus

Krefeld Das seit langem leerstehende Gebäude an der Grenzstraße wird umgebaut. Ein Staffelgeschoss kommt hinzu.

(vo) In attraktiver Lage in Bockum entsteht ein neues Wohnquartier: Das Gebäude an der Ecke Grenz-/ Paul-Schütz-Straße, in dem ehemals die Rentenversicherung untergebracht war, wird zu einem Wohnquartier mit 27 Wohneinheiten umgebaut. Damit wird ein unansehnliches leerstehendes Gebäude durch einen hellen, modernen Komplex ersetzt, der das ohnehin gehobene Wohnquartier weiter aufwertet.