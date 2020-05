Corona-Update : Die kritische Zahl steigt auf 17, Stadt will Lage neu bewerten

Krefeld Minimal ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen. Oberbürgermeister Frank Meyer sagte am Mittwoch, die Stadt werde die Lage kommende Woche neu bewerten und über mögliche Szenarien nachdenken, die diesen wichtigen Wert verbessern könnten.

Die Zahl der Personen, die sich ohne die geforderte Nasen-Mund-Bedeckung an Haltestellen aufhalten, ist weiter hoch. Darauf wies Ordnungsdezernent Ulrich Zyprian am Mittwoch hin. So mussten die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) am Dienstag 349 Masken-Muffel zurechtweisen, davon standen 313 an Haltestellen (191 allein an der Rheinstraße) und 29 hielten sich in Einkaufszentren auf. Zyprian betonte, dass sich das Vorgehen der KOD-Mitarbeiter ab Montag ändern werde. Anders als derzeit würden ab dem 25. Mai die Personalien der Angesprochenen erfasst. Sollten sie trotz Ansprache erneut gegen die Masken-Pflicht verstoßen, wäre das aktenkundig und würde entsprechend bestraft. Wer ohne Maske an einer Haltestelle steht oder im Einkaufszentrum angetroffen wird, zahlt beim ersten Mal 25 Euro. Bei jedem weiteren Mal verdoppelt sich das zuletzt gezahlte Bußgeld. Es kann also schnell sehr teuer werden.