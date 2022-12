Werbegemeinschaft Krefeld lädt ein Elfen beim Advent-Shoppen

Info

Der bewachte Fahrradparkplatz ist ins Winterquartier umgezogen. Fahrräder können jeden Samstag von 10 bis 18 Uhr an der Königstraße 109 in einem Ladenlokal sicher und trocken abgestellt werden. An Veranstaltungstagen ist der Parkplatz bis 20 Uhr geöffnet.

Auch am verkaufsoffenen Sonntag am 11. Dezember, ist der Parkplatz von 13 bis 18 Uhr besetzt. Zusätzlich bietet der Indoor-Fahrradparkplatz eine Gepäckaufbewahrung an. Auch während der Shopping-Tour können hier Tüten abgestellt werden. Eine Haftung wird nicht übernommen.

Weitere Zusatzangebote werden durch die Krefelder Radstation angeboten: Eine Codierung von Rädern zum Diebstahlschutz ist für 9,50 Euro während der Öffnungszeiten möglich. Für zehn Euro wird das Fahrrad geputzt, während der Besitzer seine Einkäufe erledigt.

Der ADFC unterstützt das Projekt. Der Club hatte die Krefelder „Pop-up-Fahrradwache“ als Fahrradprojekt des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Wie immer ist die Nutzung des bewachten Parkplatzes kostenfrei, denn die Stadt als Initiator setzt auf das Motto „Zahle, was dir dein bewachter Platz wert ist“.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.krefeld.de