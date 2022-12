Weihnachtsmarkt in Monheim Adventswochenende mit Musik, Kultur und Shopping

Parallel zum Sternenzauber-Weihnachtsmarkt öffnet die Kunstwerkstatt Turmstraße ihre Türen. Am Samstag und am Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, werden die Projekte der Kunstwerkstatt bei Glühwein und Spekulatius in einer kleinen Ausstellung präsentiert. Jeweils von 14.30 bis 17 Uhr fertigen zwei Kölner Illustratoren mit Kartoffelstempeln bunte Portraits von den Besucherinnen und Besuchern an. Wer die Technik lernen möchte, kann sich zum Stempel-Workshop am Sonntag von 11 bis 13 Uhr in der Kunstwerkstatt anmelden. Anmeldungen werden per E-Mail an kunstschule@monheim.de entgegengenommen. Alle Aktionen sind kostenfrei.