Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen entsprach nicht allen Erwartungen Einzelhändler punkten mit neuen Ideen

Die Händler in der Schloss-Stadt waren schon immer erfinderisch, wenn es darum geht, die Kunden zu überraschen und mit neuen Ideen die Kaufkraft am Ort zu halten. Am vierten und letzten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr war Kreativität besonders wichtig, standen doch die Hütten des Weihnachtsmarkts erstmals nicht vor den Geschäften an der Island- und Bahnhofstraße, sondern auf dem Schlossplatz. Entsprechend besorgt waren die Händler im Vorfeld, was den Umsatz in der so wichtigen Vorweihnachtszeit angeht.