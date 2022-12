Überraschende Wende bei Ermittlungen Tödlicher Schuss in Krefeld – Tatverdächtige aus U-Haft entlassen

Der tödliche Schuss traf einen 42 Jahre alten Albaner in den Kopf. Das ergab die Obduktion des Leichnams. Andere Schüsse verfehlten am Montag, 28. November, ihr Ziel und blieben in einer Haustüre an der Garnstraße stecken. Zwei Tatverdächtige waren von Beamten der Mordkommission schnell ausfindig gemacht. Sie wurden festgenommen und saßen bis Mittwochabend in Untersuchungshaft. Der dringende Tatverdacht gegen die beiden Männer könne derzeit nicht weiter aufrecht erhalten werden, erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag.