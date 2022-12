4. Adventswochenende in Langenfeld Advent auf Haus Graven bietet wieder viel Musik

Der Förderverein bietet Glühwein und alkoholfreien Punsch, das „Burgcafé Haus Graven“ Kaffee, Tee und Kaltgetränke, Kuchen sowie herzhafte Speisen an. Der Eintritt zu „Advent auf Haus Graven“ ist wie immer frei. Parkplätze gibt es am Segelflugplatz in Wiescheid.