Startschuss für die Zusammenarbeit Klöckner kümmert sich um Absatz von grünem Outokumpu-Stahl

Krupp, Thyssen, Mannesmann, Klöckner – das sind bekannte Namen aus der Schwerindustrie, die zum Wirtschaftsaufschwung in der deutschen Nachkriegsgeschichte wesentlich beigetragen haben. Heute ist Klöckner & Co einer der größten herstellerunabhängigen Distributoren (Vertrieb) von Stahl- und Metallprodukten. Der finnische Stahlkonzern Outokumpu mit einem Veredelungswerk in Krefeld an der Oberschlesienstraße arbeitet ab sofort mit dem Traditionsunternehmen zusammen. Das teilte ein Konzernsprecher am Mittwoch mit.