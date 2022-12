Imbissbuden, Getränke und Musik „Anglühen“ als Ersatz für den Weihnachtsmarkt in St. Tönis

Veranstalter des Events ist offiziell der Verein „St. Tönis erleben“. Vorstandsmitglied Stefan Kremers, der das „Esswerk“ betreibt, hat aber den Ball für die Veranstaltung „Anglühen“ ins Rollen gebracht. „Ich habe das angestupst, die jetzt mitwirkenden Vereine angesprochen und mich um die Genehmigung für das Event gekümmert. Schön, dass das alles jetzt trotz der Kurzfristigkeit noch geklappt hat“, sagt Kremers. Die mitwirkenden Vereine sind Round Table, Old Table, die St. Töniser Prinzengarde, die St. Töniser Feuerwehr und der Verein „Handwerker in Tönisvorst“. Old-Tabler Dirk Engler, federführend für das Rahmenprogramm zuständig, sagt: „Auf- und Abbau, Ausschank und vieles andere mehr sind hierbei zu organisieren. Wir alle gemeinsam, also die beteiligten Vereine, haben uns im Team darum gekümmert und viele helfende Hände gefunden. Trotz knapper Vorlaufzeit konnten wir also für Freitag noch so einiges auf die Beine stellen und hoffen, dass zahlreiche Gäste kommen und den St. Töniser Rathausplatz füllen werden.“