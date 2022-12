Livemusik vor der Dionysiuskirche in Krefeld Musiker spielen „unplugged“ auf dem Weihnachtsmarkt

Auch die benachbarte Gemeinde Papst Johannes XXIII. (St. Dionysius) beteiligt sich am musikalischen Programm. An den Dezember-Samstagen findet jeweils um 11.30 Uhr die halbstündige „Adventsmusik zur Marktzeit“ mit Chor oder Orgel statt. Am Samstag, 10. Dezember, lädt die Pfarrgemeinde um 19 Uhr zur Adventsvigil, einem stimmungsvollen Gottesdienst bei Kerzenschein, mit Musik, Besinnung und Gebet ein. Das offene Adventssingen steht am Samstag, 17. Dezember, um 18 Uhr an. Direkt davor, gegen 16.45 Uhr, geben die Pfarrbläser St. Stephan auf der Empore über dem Hauptportal der Dionysiuskirche ein Konzert. Für die kleinen Besucher gibt es ebenfalls spezielle Angebote.