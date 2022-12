Weihnachtsmarkt in Dinslaken Advent an der Burg mit Uhu, Glühwein und Grünkohl

Hausgemachte Feuerzangenbowle, Grünkohl-Eintopf, heißer Met und viele andere weihnachtliche Leckereien bieten beim dreitägigen Advent an der Burg den idealen Anlass, um zu verweilen und die schöne Stimmung zu genießen. In den Weihnachtshütten finden sich Geschenkideen – von Betonschmuck über handgefertigte Holzartikel bis hin zu ausgefallenen Taschen und Schmuck. Gastronomen aus Dinslaken und Umgebung kümmern sich um die Verpflegung und bieten unter anderem Glühwein, Glühbier und deftige Eintöpfe an.