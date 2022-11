Oberbürgermeister Frank Meyer eröffnet den Weihnachtsmarkt : „Einkaufen bei Kerzenschein“ mit toller Stimmung

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 8 Bilder So stimmungsvoll war Einkaufen bei Kerzenschein

Krefeld Sehr gut fällt die Bilanz von Händlern und Veranstaltern zum „Einkaufen bei Kerzenschein“ in der Krefelder Innenstadt aus. Mit mit der Besucherzahl sowie den Umsätzen sind die Geschäftsleute in der City hochzufrieden.

Ein erstes positives Fazit zum „Einkaufen bei Kerzenschein“: „Es war ein viel besserer Besuch als im vergangenen Jahr. Und auch über die Jahre gesehen, war es wirklich gut. Klar hatten wir 2015 oder 16 noch bessere Verkäufe, aber das war auch eine ganz andere Zeit. Ich denke, das Wetter war optimal und hat auch dazu angeregt, die ein oder andere warme Kleidung zu kaufen. Es war trocken und damit fanden viele Menschen den Weg in die Stadt“, sieht der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Christoph Borgmann auch in der Witterung, trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, einen Grund für den Erfolg. Dass es streckenweise auf Hoch- und Königstraße nicht ganz so voll wirkte, sei eingeplant gewesen. „Natürlich war das Event gleichzeitig mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Dionysiusplatz. Das hat natürlich viele Besucher angelockt und dort war es sehr voll. Diese Menschen waren dann natürlich zu der Zeit nicht in der Stadt. Das war von uns aber so eingeplant und so haben die Verkäufer dort gute Umsätze gemacht, was uns auch freut. Wir sind wirklich hochzufrieden“, fasst Borgmann zusammen.

Den Weihnachtsmarkt eröffnete am frühen Abend Oberbürgermeister Frank Meyer. „Wir können heute eine Ecke unbefangener in die Weihnachtszeit gehen, als in den vergangenen beiden Jahren“, verwies er auf die Corona-Zeit. Der Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld“ sei besonders für die Seidenstadt und es gebe ihn in der Form, auch hinsichtlich Nachhaltigkeit, nur hier, erinnerte Meyer. Auch prämierte der OB die offizielle Krefelder Weihnachtsmarkttasse. Hierfür hatte es einen Wettbewerb an der Hochschule Niederrhein gegeben. Der Siegerentwurf stammt von Kaja Grebe. „Im Studium denkt man bei Design ein Stück weit auch immer daran, was man später bei Bewerbungen ins Portfolio packen kann. Die offizielle Weihnachtsmarkttasse im dritten Semester designt zu haben, das ist da eine tolle Sache. Ich war schon überrascht, dass ich gewonnen habe, aber es macht mich stolz und ich freue mich sehr“, sagt die Studentin.

Info Eröffnet: Bewachter Indoor-Fahrradparkplatz Ladenlokal Mit dem Weihnachtsmarkt und pünktlich zu Einkaufen bei Kerzenschein eröffnete auch Krefelds erster bewachter Indoor-Fahrradparkplatz in einem bis dato leer stehenden Ladenlokal an der Königstraße 109. Kostenlos Dort können Fahrräder kostenlos abgestellt werden. Sie werden bewacht und können auf Wunsch sogar codiert und geputzt werden. Das Angebot ist unweit des ersten, ähnlichen Angebots im Sommer angesiedelt. Es wurde vom ADFC als „Fahrradprojekt 2022“ ausgezeichnet.

Abseits des Marktes ziehen unterschiedliche Darbietungen wie Feuershows oder Stelzenläufer die Menschen an. Aber auch die Geschäfte sind gut besucht, auf der Hochstraße verkauft der Inner Wheel-Club Glühwein. „Die Erträge gehen an den Sozialdienst Katholischer Frauen, die davon Babykörbe zusammenstellen. Das ist ein Erstbedarf für junge, bedürftige Mütter“, so Vorsitzende Ulla Dietz. Mit den Verkäufen ist sie, allerdings früh am Abend, noch nicht ganz zufrieden.

Bei Sinn Leffers präsentiert die Bäckerinnung unter anderem ihre Christstollen. „Besonders ist heute unser Paket aus einem Altbierstollen mit Bier der Brauerei Königshof, und einer Flasche Bier. Die geben wir gegen eine Spende von zwölf Euro ab, die in voller Höhe an die Tafel geht. Auch ein Euro jedes sonst verkauften Altbierstollens geht dort hin“, versichert Obermeister Rudolf Weißert.

Bei den Kunden kommt auch dieses Angebot gut an. Bernadette Gerdes und Monika Heidt-Lindhoff sind gekommen, um zu probieren. „Die Stollen sind extrem lecker. Wir wollen einfach ein bisschen durch die Stadt flanieren und haben kein festes Ziel. Einkaufen bei Kerzenschein ist für uns etwas Besonderes. Leider schaffen wir es nur selten, herzukommen. Trotzdem freuen wir uns und werden den Abend genießen“, sagen die beiden Krefelderinnen.

Ähnlich ist das Bild bei den Ehepaaren Ricken und Benger, die sich zufällig in der City begegnet sind. „Wir treffen hier immer nette Leute und die Veranstaltung ist für uns ein regelmäßiger Termin“, erzählen sie, auch eingekauft hätten sie bereits.