Pressefoto des Jahres 2022 NRW Krefelder Fotografin Barbara Schnell macht NRW-Pressefoto des Jahres 2022

Das NRW-Pressefoto des Jahres 2022 hat die Krefelder Fotografin Barbara Schnell gemacht. Unter dem Titel „Unbeirrbar“ zeigt das Foto einen Klima-Aktivisten, der vor einem Braunkohlebagger kniet und die Arme ausgebreitet hat, als wolle er die riesige Maschine aufhalten. Der Aktivist weicht nicht von der Stelle, obwohl sich der Bagger weiter dreht. Das Foto, das in der Frankfurter Rundschau erschienen ist, erinnert an ein geradezu ikonisches politisches Foto des 20. Jahrhunderts: Ein Mann stellt sich in Peking Panzern entgegen, die an der Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens im Jahr 1989 beteiligt sind. Allerdings kniete der Mann nicht mit ausgebreiteten Armen vor der Panzerkolonne, sondern stand und bewegte sich mit dem ersten Panzer vor ihm, als der versuchte, dem Mann auszuweichen.