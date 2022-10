Tierschutzzentrum Krefeld braucht Hilfe : Tierheim erntet Mega-Kürbisse

Krefeld Stolze 74 Kilo bringt ein Kürbis auf die Waage, der im Tierschutzzentrum gewachsen ist. Er gehört zur ersten Ernte von Tierheimleiter Frank Schankat. Gegen eine Spende kann das Gemüse als herbstliche Deko abgeholt werden.

Frank Schankat, langjähriger Leiter des Krefelder Tierheims, hat nicht nur ein Händchen für Vierbeiner. Direkt beim ersten Mal ist ihm nun auch die Kürbis-Zucht geglückt. Wer dieser Tage die Einrichtung am Flünnertzdyk besucht, kann die Riesen direkt vor dem Eingang bewundern. Fein geschmückt mit Lichterkette sehen sie nicht nur zum Anbeißen aus, sondern sind auch gewichtige Herbstboten. So bringt das Gemüse-Trio zusammen knapp 200 Kilo auf die Waage.

„Ich bin ein echter Gartenmensch“, sagt Schankat, der regelmäßig in den Hochbeeten des Tierschutzzentrums Salat für die Tiere züchtet. In diesem Jahr wollte er es mal mit Kürbissen probieren. „Ich hatte daran gedacht, vielleicht ein Kürbisfest zu machen, was aber nicht geklappt hat“, erzählt er. Für den Plan legte er Kürbis-Samen in die nährstoffreiche Erde eines Komposthaufens, der hauptsächlich aus Baumschnitt besteht. „Es war eine Saatgut-Mischung mit den verschiedensten Sorten. Viele kleine Hokkaido-Kürbisse sind daraus gewachsen, aber auch drei große“, berichtet Schankat, der sich sehr über seine erfolgreiche Ernte freut.