Weltmeisterschaft in Kalifornien : Dieser Mega-Kürbis hat einen neuen US-Rekord aufgestellt

Half Moon Bay Bei der Weltmeisterschaft im Kürbiswiegen, dem World Championship Pumpkin Weigh-Off, wird jährlich ermittelt, wer die schwersten Exemplare gezüchtet hat. Ein Mann aus Minnesota hat den Titel geholt. Wie viel sein Kürbis wog.

Gienger kommt aus der Stadt Anoka und ist als Ausbilder für Gartenbau tätig. Nach seinem Sieg erklärte er, wie knifflig die Kürbiszucht in seinem Heimatstaat ist. „In Minnesota ist es in der Jahresmitte toll, aber unser Frühling ist in unseren Breiten wirklich, wirklich hart“, sagte er. „Das ist so, als ob man die Tour de France auf einem Riesenrad gewinnt. Man weiß, dass man nur hoffen kann, aber es hat geklappt.“