Viele Mettmanner Einrichtungen beteiligt : Kleinste Kindergartenkinder ernten die dicksten Kürbisse

Mettmann Wohl dem, der einen eigenen Garten hat. Da blüht und erfreut nicht bloß allerlei, da lässt sich per Komposthaufen auch recyclen. Bekanntermaßen werden Kürbisse gerne auf den Kompost gesetzt, weil sie so gute Futterverwerter sind. Dieses Prinzip haben beim kreisweiten Wettbewerb jetzt auch wieder die Kindergartenkinder der Mettmanner Einrichtungen kennen gelernt.

14 Mettmanner Einrichtungen hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, so viele wie schon lange nicht mehr. Mettmanns neuer Abfallberater Patric Bialk hatte in den Schulen und Kitas mit Erfolg die Werbetrommel gerührt und den Kitas persönlich den Kompost für das Kürbis-Projekt vorbeigebracht. Und nun war Ernte- und Auswiegezeit.