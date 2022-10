Kirmesgesellschaft hat Anzeige erstattet : Von Kindern gefertigte Kürbis-Deko in Langwaden zerschmettert

Von Kindern gefertigte Kürbis-Deko in Langwaden zerschmettert

Langwaden Langwadener Kinder schmücken zu jeder Jahreszeit die Straßen des Dorfs. Ein Teil der zu Halloween geschnitzten Kürbisse wurden jetzt von Unbekannten zerstört. Nicht der einzige Fall von Vandalismus im Dorf.

Die Kirmesgesellschaft Einigkeit Langwaden und die Bewohner im Ort lassen sich viel einfallen, um die Dorfstraßen attraktiv zu machen. Seit Jahren grüßen – passend zur Jahreszeit – verschiedene Deko-Elemente die Autofahrer auf den Dorfstraßen und an der L 142. Mal sind es Osterhasen oder eine Schar von Bienen mit bemaltem Holzkörper, jetzt wurden an rund 40 Stellen nett aussehende Kürbisse postiert.

Das Besondere. Für die Blickfänge sorgen jedes Mal Kinder aus dem Dorf. Rund 20 von ihnen hatten jetzt die Kürbisse bemalt, mit Gesichtern verziert und gestaltet. Doch viele Jungen und Mädchen waren vor einigen Tagen traurig: Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag etliche der kleinen Kunstwerke zerschmettert, nur noch traurige Reste lagen umher. „Die Kirmesgesellschaft hat Anzeige erstattet“, berichtet Heiner Hoffmann, Präsident der Gesellschaft. „Die Kinder sind entsetzt.“

Nachts zwischen zwei und drei Uhr hatten Bewohner Lärm vernommen, vermutlich waren da die unbekannten Täter am Werk. Am nächsten Morgen gab es weitere Schäden zu beklagen. „Straßenbegrenzungspfosten lagen umher, am Heiligenhäuschen war ein Verkehrsschild auf die Straße geworfen worden. Und auf dem Spielplatz sind Geräte beschädigt“, zieht Heiner Hoffmann traurige Bilanz. „Wir hoffen, dass die Polizei die Täter ermitteln kann.