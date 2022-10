In der Nähe des Krefelder Hauptbahnhofs : 39-Jähriger greift Polizisten an und beleidigt sie

Krefeld Freitagabend erreichte die Polizei die Meldung, dass es am Hansa Centrum eine Schlägerei gebe. Die Beamten wurden vor Ort von einem 39-Jährigen beleidigt und angepöbelt.

(bk) Am späten Freitagabend sind in der Nähe des Hauptbahnhofs Polizisten mehrfach beleidigt und tätlich angegangen worden. Laut Polizei wurden die Beamten um 21.50 Uhr zu einem Einsatz am Hansahaus gerufen. Dort sollte es eine Schlägerei mit mehreren Personen geben. Vor Ort trafen die Polizisten auf diverse aggressive und alkoholisierte Personen. Eine Schlägerei konnten sie jedoch nicht feststellen. Während der Sachverhaltsaufnahme ging ein 39-jähriger Krefelder plötzlich aggressiv auf die Polizisten zu, beleidigte sie auf das Übelste und schlug einem Beamten die Hand weg. Daraufhin sollte der Krefelder in Gewahrsam genommen und gefesselt werden.