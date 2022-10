Mehrere Verletzte : Schwerer Unfall auf der Untergath

Krefeld Erneut ist es im Kreuzungsbereich Untergath/ Dießemer Bruch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie bereits am 31. August stießen in der Dunkelheit zwei Kleinwagen zusammen. Diesmal mussten vier Personen ins Krankenhaus gebracht werden.

(bk) An der Kreuzung Dießemer Bruch/ Untergath ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Kleinwagen eines 35-jährigen Vierseners, der mit seiner Familie unterwegs war und vom Dießemer Bruch in die Kreuzung einfuhr, um 19.15 Uhr mit dem Wagen eines 25-jährigen Krefelders zusammen. Dieser fuhr im Beisein seiner Ehefrau und einer weiteren weiblichen Begleitung auf der Untergath in Richtung Autobahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Viersener Fahrer leicht, seine Frau und die 13-jährigen Kinder jedoch so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten und dort stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Insassen des Krefelder Fahrzeugs blieben unverletzt. Die Polizei führte zur Klärung der Unfallursache Atemalkoholtests durch. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Es kam zu erheblichen Rückstaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.