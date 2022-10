Vorfall in Krefeld : Falsche Polizisten fordern Kaution von Senioren

Krefeld Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind bereits am Freitag erneut mehrere Senioren Opfer von Betrügern geworden. Die Masche ist fast immer die gleiche.

(bk) In einem Fall erhielt ein 79-jähriger Krefelder den Anruf eines falschen Polizeibeamten, der angab, die Tochter des Opfers habe einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht. Als Kaution für die Freilassung der Tochter forderte er mindestens 50.000 Euro. Glücklicherweise kam der Senior auf dem Weg zur Bank an der Polizeiwache Süd vorbei und sprach dort Polizisten an, die eine Geldübergabe verhinderten.

In einem weiteren Fall wurde eine 65-jährige Krefelderin von einem falschen Polizisten angerufen. Auch diesmal sollte die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Der Betrüger forderte eine Kaution in Form von Bargeld oder Schmuck. Die Geschädigte hob umgehend Bargeld in vierstelliger Höhe ab und übergab es gegen 16 Uhr vor dem Amtsgericht an eine männliche, gut 20-jährige Person. Der um die 1,75 Meter große, schlanke Mann flüchtete in Richtung Friedrichsplatz. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose, eine schwarze Bauchtasche und hatte ein südländisches Aussehen.