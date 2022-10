Elf von 16 Spielen sind absolviert : Aufsteiger CHTC mischt die Hockey-Bundesliga auf

Masi Pfandt führt die Torschützenliste der Bundesliga an. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Crefelder HTC ist in die Hockey-Bundesliga aufgestiegen und spielt eine sehr gute Rolle. Die Mannschaft ist fünf Spieltage vor dem Saisonende Tabellendritter. Warum das so ist.

Mit einem 5:3 (2:0)-Sieg beim Düsseldorfer HC haben die Herren des Crefelder THC eine starke Hinrunde erfolgreich abgeschlossen. Nach elf von 16 Partien belegen sie in einer engen Staffel A den dritten Rang. Der Aufsteiger überzeugte dabei vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit und einer treffsicheren Offensive.

Am Donnerstagabend hatte der ehemalige Düsseldorfer Masi Pfandt für die frühe Gästeführung gesorgt und die Weichen früh in die richtige Richtung gestellt. Bei den bislang punktlosen Düsseldorfern kontrollierte der CHTC die Partie und ließ nur wenige Konter zu. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Martin Ferreiro auf 2:0. Kurz vor Ende des dritten Spielabschnitts gelang Jonas Holtmanns der Anschlusstreffer. Im letzten Viertel durften beide Teams durch Niklas Wellen (52.) auf der einen und Benjamin Edwards auf der anderen Seite (53.) einmal jubeln, ehe Martin Ferreiro und Masi Pfandt jeweils ihren Doppelpack zum 5:2 schnürten. An dem verdienten Auswärtssieg rüttelte auch der abschließende Treffer von Bastian Waffenschmidt nichts mehr.