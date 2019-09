Aus den Stadtteilen : Sechs Absperrpoller machen Uerdinger Fußgängerzone sicherer

Krefeld Vor allem die Niederstraße wird durch zahlreiche Straßencafés geprägt, deren Gäste durch außerhalb der Ladezeiten schnell fahrende Autos, Fahrräder und E-Bikes gefährdet werden.

Gut zwei Monate ist es her, dass in der Oberstraße ein Pkw-Fahrer, der verbotswidrig die Fußgängerstraße befuhr, ein Kind angefahren und schwer verletzt hatte. „Seit 1989 bin ich Mitglied der Bezirksvertretung, und in all den Jahren war der Verkehr in den beiden Uerdinger Fußgängerstraßen ein Dauerthema, das nie so richtig gelöst wurde“, empörte sich Bezirksvorsteher Jürgen Hengst. Hengst stellte umgehend dem Leiter der Abteilung Verkehrsplanung im städtischen Planungsamt, Kurt Schröder, die prekäre Situation der beiden Uerdinger Haupteinkaufsstraßen vor. Vor allem die Niederstraße wird durch zahlreiche Straßencafés geprägt, deren Gäste durch außerhalb der Ladezeiten schnell fahrende Autos, Fahrräder und E-Bikes gefährdet werden. Nachmittags und abends sowie an Wochenenden steige der Durchgangsverkehr stark an. Vor allem die schnell und lautlos sich heranpirschenden E-Bikes erschrecken die Passanten, die in den Geschäften einkaufen wollen. Eltern könnten in der Fußgängerzone ihre Kinder oft nicht einfach von der Hand lassen, erzählt Bettina Loseweit, die stellvertretende Vorsitzende des Uerdinger Kaufmannsbundes: „Hier fahren nicht nur Ortsunkundige herum, die auf der Suche nach einem Parkplatz sind, sondern auch viele Einheimische.“