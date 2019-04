Stadtfest in Krefeld : Uerdinger Frühling mit sechs Foodtrucks aus Venlo

Krefeld Uerdingen Am Sonntag, 28. April, findet der dritten Uerdinger Frühling statt – mit Blumenmarkt, Kindertrödel, Puppentheater und Imbisswagen.

Der Uerdinger Frühling kommt an den Rhein und schenkt seinen Besuchern ein ausgelassenes Ende der Osterferien. Mit einem verkaufsoffenen Sonntag werden die Gäste am 28. April hergelockt. Als Willkommensgeschenk gibt es Tulpen vom Uerdinger Kaufmannsbund.

Der Frühlingsmarkt legt in diesem Jahr wieder den Fokus auf Uerdingens Einzelhändler. „Das Problem der Ladenleerstände betrifft fast jede Stadt“, sagt Geschäftsführer Fabian De Cassan. „In den letzten Jahren nehme ich hier einen Aufschwung wahr. Die Leute zeigen den Mut Geschäfte in Uerdingen zu öffnen. Mit unseren Stadtfesten wollen wir das unterstützen“, sagt er. Entlang der Niederstraße können die Einzelhändler sich und ihr Angebot auf Ständen präsentieren. Auch deshalb wird in diesem Jahr auf eine Bühne mit Live-Musik verzichtet. „Wir wollen das Programm nicht überfrachten. Die Leute sollen in die Oberstraße und in die Niederstraße laufen und flanieren“, sagt Bettina Losereit, zweite Vorsitzende des Uerdinger Kaufmannsbundes.