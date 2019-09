Krefeld : Geheimnisvolle Familienfotos

Krefeld Der britische Künstler Chris Shaw Hughes stellt ab Freitag in den Räumlichkeiten von „35blumen“ am Westwall aus.

An den Zeichnungen zu „100 Photographs“ hat er in den vergangenen drei Monaten sehr intensiv gearbeitet. Die Zeichnungen decken dabei eine ganze Reihe von Menschen und Altersgruppen ab, während er versucht, die Geschichten für so viele Kulturen wie möglich relevant zu machen. „Ich bin wirklich an den Geschichten hinter den Bildern interessiert, und da ich praktisch keine Informationen über die Fotos habe, muss ich meine Phantasie nutzen und mich in die Bilder hineindenken, um etwas Sinnvolles zu erschaffen.“

Die Zeichnungen der Fotos sind in einem Raster angeordnet, im Gegensatz zu den Negativen, die wie eine tiefschwarze Explosion über die Wand verstreut sind und ihren Inhalt nur dem engagierten Betrachter offenbaren, der versuchen muss, die in der Dunkelheit verborgenen Figuren zu erkennen. Auch Statistiken spielen in dem Kunstwerk eine große Rolle, denn Shaw Hughes nutzt sie, um mehr über seine fotografischen Bilder zu erfahren. „Ich interessiere mich auch für Statistiken, da sie dir etwas über die Menschen auf den Bildern erzählen könnten. Deshalb hatte ich das Gefühl, 100 Fotozeichnungen anfertigen zu müssen. So werden in den USA 16 von 100 Frauen Opfer einer versuchten oder vollendeten Vergewaltigung, in Deutschland erleben 14 von 100 Menschen als Kinder schwere elterliche Gewalt, und in England sind acht von 100 Frauen häuslicher Gewalt ausgesetzt. Die Kamera zwingt die Menschen fast dazu, eine Rolle im Akt der Fotografie zu spielen, ein glückliches Gesicht könnte somit leicht eine Maske sein, die eine ganz andere Geschichte verschleiert. Das bedeutet, dass du jedes Lächeln, das du auf einem glücklichen Familienfoto siehst, hinterfragen musst.“