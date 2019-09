Am Wochenende in Krefeld : Neues Konzept von „Krefeld pur“

Den 40 Meter langen Teppich-Laufsteg auf der Königstraße wird es nicht mehr geben. Stattdessen wird viel Mode von Profi-Models nah an den Geschäften auf einer mobilen Bühne präsentiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Am 14. und 15. September steigt wieder „Krefeld pur“ mit viel Mode und anderen Angeboten in der City. Neu am Konzept: eine mobile Bühne, mehr kompakte Modenschauen mit Profi-Models. Es gibt viele neue Mitstreiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist einiges neu, und die Stimmung hellt sich deutlich auf: „Es geht aufwärts“, sagte Christoph Borgmann bei der Vorstellung des nun sechsten Krefelder Modewochenendes unter dem Namen „Krefeld pur“. Grund sind zum einen drei Neueröffnungen rund um die Königstraße und eine ganze Reihe neuer Mitstreiter, die sich von konzeptuellen Änderungen haben überzeugen lassen. „Wir bieten mehr Qualität und mehr Liebe zur Mode“, sagte Borgmann. Eine wesentliche Neuerung: Auf der Königstraße wird es eine mobile Bühne geben, die an drei Standorten kompakt Mode mit Profi-Models präsentiert, und zwar nahe den Geschäften, in denen man die Mode auch kaufen kann. Das Budget ist generell erhöht worden. Das neue Konzept wurde auf der Grundlage von Anregungen und Manöverkritik sowohl von Händlern als auch Besuchern entwickelt.

Erfreulich aus Sicht der Veranstalter: Neben bekannten Teilnehmern konnten viele Mitstreiter hinzugewonnen werden. Geschäfte wie Optik Hermanuz, Dagmar de Jong, Limited Line, Maerz, Stelkes Strümpfe und Viva Optik werden neben AVA Mode, Betten Beck, Sport Borgmann, Delikatessen Franken, Heinen Dessous Mode, Tommy Hilfiger, Lloyd und Marc O’Polo Trends in Sachen Mode und Kulinarik zeigen. Professionelle Modells werden mit Tänzern der Tanzschule Studio232 von Anja Santoriello auf der Show-Bühne auftreten. Sogar Heiner Kempken, der den Edeka-Laden im Krefeld Forum an der St.-Anton-Straße führt, ist mit dabei.

Info Das Programm von „Krefeld pur“ Königstraße Samstag, 14.September 12 Uhr Warm up / Fashion Talk – 12.20 Uhr Intersport Borgmann Kindermodenschau 13:30 Uhr Tanzschule Studio232 – 13:45 Uhr Dagmar de Jong / Optik Hermanuz – 14:20 Uhr Marc O‘ Polo – 14:30 Uhr Stelkes Strümpfe 15:10 Uhr Tommy Hillfiger – 15:20 Uhr Lloyd Schuhe –16 Uhr Kindermodenschau – 16:30 Uhr Tanzschule Studio232 – 16:40 Uhr Intersport Borgmann– 17 Uhr Viva Optic – 17:30 Uhr Limited Line – 17:55 Uhr Ava Woman 18:05 Uhr Betten Beck – 18:15 Uhr Heinen Dessous. 19 Uhr Perlipop-Party unter der Kuppel mit DJ Thorsten und Heiner Sonntag, 15.September 12:50 Uhr Warm up / Fashion Talk – 13 Uhr Tommy Hillfiger – 13:10 Uhr Lloyd Schuhe – 13:20 Uhr Marc O‘ Polo – 13:30 Uhr Stelkes Strümpfe – 13:40 Uhr Dagmar de Jong / Optik Hermanuz – 14 Uhr Intersport Borgmann Kindermodenschau – 14:30 Uhr Tanzschule Studio232 – 14:45 Uhr Intersport Borgmann – 15:05 Uhr Viva Optic –15:30 Uhr Betten Beck – 15:40 Uhr Heinen Dessous – 16 Uhr Intersport Borgmann Kindermodenschau – 16:30 Uhr Tanzschule Studio232 – 16:45 Uhr Limited Line – 17 Uhr Ava Woman – 17:20 Uhr Final Walk alle Schwanenmarkt Bühne am Schwanenbrunnen Samstag, 14.September 11 Uhr Modenschau Schwanenmarkt – 11:45 Uhr Performance City Dance School mit Schwani – 12:30 Uhr Modenschau Vera Beckers – 13:30 Uhr Modenschau – 14:15 Uhr Performance City Dance School – 15 Uhr Modenschau Vera Beckers – 15:30 Uhr Modenschau – 16:15 Uhr Performance City Dance School – 17 Uhr Modenschau Sonntag, 15.09.2019 13 Uhr Modenschau Schwanenmarkt – 14 Uhr Performance City Dance School – 14:30 Uhr Modenschau Vera Beckers –15:30 Uhr Modenschau Schwanenmarkt – 15:30 Uhr Meet & Greet mit Bachelor Paul Janke (im Schwanenmarkt) –16:15 Uhr Modenschau Vera Beckers –17 Uhr Modenschau Schwanenmarkt – 17:30 Uhr Performance City Dance School. Sinn: Laufsteg vor dem Geschäft, Hochstraße Samstag, 14.September, Modenschau 13 und 16 Uhr; Sonntag 14 und 16 Uhr Modenschau, Moderation ist Stylistin Stephanie Maar Obere Marktstraße Eine Chill-out Area mit kulinarischen Angeboten, Lounge-Musik und den Angeboten der Geschäfte dort. Galeria Kaufhof Krefeld Bühne im 1. OG und Aktionen auf allen Etagen Samstag und Sonntag 14. und 15. September 14 Uhr Kids- und Teens-Modenschau mit Tanzschule Behneke – 14:30 Uhr Oktoberfest-Show und Modenschau mit Tanzschule Doctor Beat – 150 Uhr Young Fashion-Show mit Tanzschule Area47 – 15:30 Uhr Kids- und Teens-Modenschau – 16 Uhr Oktoberfest-Show und Modenschau – 16:30 Uhr Young Fashion.

Bei Krefeld pur werden am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September (der Sonntag ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr) die neuesten Fashion-Trends an fünf Standorten präsentiert. Wie bisher findet am Samstagabend auf der Königstraße die Perlipop-Party statt, bei der die Krefelder DJ’s Thorsten Bergmann und Heiner Spilker auflegen.

Auf der Königstraße steht unter der Kuppel eine kleine Bühne, auf der es im „Fashion Talk“ mit der Stil- und Modeberaterin Stefanie Maar rund um die Frage geht, welche Mode zu welchem Typ passt.

Mitmach-Elemente sollen gezielt auch Familien ansprechen: Die City Dance School wird am Schwanenmarkt ein Animationsprogramm aufführen. Der Schwanenmarkt hat am Sonntag, 15.30 Uhr, auch einen Promi zu bieten: Der erste Bachelor Paul Janke ist für ein Meet & Greet präsent. Janke war 2012 in der zweiten Bachelor-Staffel dabei und hat sich seitdem in Fernsehsendungen, als Sänger und Produzent etabliert.

Die Obere Markstraße will unter der Überschrift „Genießen mit Stil“ eine kleine, feine Flaniermeile sein, ein „Chill-Out Area“, bei dem man verweilen, genießen, essen und natürlich auch Mode schauen kann – die Geschäfte dort wie Schinke Couture und Soer haben geöffnet

Optik Hermanuz bietet eine ungewöhnliche Inszenierung in den Geschäftsräumen auf der Angerhausenstraße: Mitglieder des Kresch-Ensembles werden ein lebendiges Schaufenster unter dem Motto „Seht her“ präsentieren.

Dagmar de Jong ist mit internationaler Designermode erstmalig dabei. Als Highlight im Anschluss an die Präsentation auf dem Laufsteg wird die Designerin Sabine Lohel (Semperlei) zu einem Meet &Greet im Geschäft zur Verfügung stehen.

Pünktlich zu Pur öffnet der erste Maerz-Store in Deutschland – auf der Angerhausenstraße. Auf 100 Quadratmeter werden neben Strickklassikern trendige Strickartikel für Damen bis Größe 48 und für Herren bis Größe 58 gezeigt.

Auch Automobil-Fans kommen auf ihre Kosten: Das Autohaus Tölke & Fischer präsentiert Autotrends.

Galeria Kaufhof bietet ein buntes Programm – von einer Smoothie Bar über eine Showbühne bis zu einer Motorradausstellung im zweiten Obergeschoss von BMW Faßbender. Highlight am Sonntag: Im Club of Gents findet ein Kicker-Event statt. Das dritte Obergeschoss steht an beiden Tagen ganz im Zeichen der Barbie-Spiel- und Malaktion für Kinder.