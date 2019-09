15.000 Gäste werden erwartet : „Monsieur Chocolat“ kommt zum Herbstzauber auf die Rennbahn

Info

Die Galopprennbahn in Krefeld steht von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September, ganz im Zeichen des „Herbstzaubers“. Gäste können dort bummeln oder ein Glas Wein, herzhafte Steaks und Suppen, aber auch Kuchen und Kaffee genießen. Die Rheinische Post verlost zehn Mal je zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen will, meldet sich am Mittwoch, 11. September, zwischen 11 und 11.15 Uhr per Telefon unter der Rufnummer 02151 639610. Teilnahme am Gewinnspiel ab 18 Jahre, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gewinner werden benachrichtigt. Die Karten müssen in der Redaktion abgeholt werden.