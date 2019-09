Fußball-Kreisliga : Kallen hütet für Urlauber Thiel das Schiefbahner Tor

Krefeld Der Überraschungs-Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga steht beim SC Waldniel auf dem Prüfstand.

In der Fußball-Kreisliga A scheidet sich die Spreu vom Weizen. Aus dem vorderen Tabellendrittel vorerst herauszufallen droht der SC Schiefbahn, der in der Partie beim bereits sechsmal siegreichen Spitzenreiter SC Waldniel - niemand hatte den Schwalmstädtern im Sommer so eine Überfliegerspielzeit zugetraut - nur Außenseiter ist. SCS-Spielertrainer Daniel Klinger muss weiter Urlauber Stefan Galster ersetzen. Im Tor wird für Sven Thiel, ebenfalls in Urlaub, Kevin Kallen stehen. Wieder aus fernen Ländern gelandet sind dagegen Ken Meyer, Erik Weber und Jan-Hendrik Mettmann.