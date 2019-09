Auf der Hochstadenstraße : Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Krefeld Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

(jon) In Uerdingen ist am Dienstagmorgen, 10. September, ein Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 9.50 Uhr der 54-jährige Motorradfahrer auf der Hochstadenstraße in Richtung Langestraße, als er aus bisher ungeklärter Ursache frontal gegen einen Wagen stieß. Der 65-jährige Autofahrer bemerkte den entgegenkommenden Motorradfahrer zwar und bremste ab, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Er blieb unverletzt. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.