Hauptzollamt Krefeld und Steuerfahndung Düsseldorf : 25 Beschuldigte nach Razzia in der Baubranche

Auch in Tönisvorst gab es am Dienstag Hausdurchsuchungen. Foto: Stephanie Wickerath

Tönisvorst/Krefeld Die Razzien in Tönisvorst und Krefeld von Hauptzollamt und Steuerfahndung waren Teil eines größeren Einsatzes.

Die Haus- und Firmendurchsuchungen des Hauptzollamts Krefeld und der Steuerfahndung Düsseldorf haben weite Kreise gezogen. In einer Presseerklärung sprechen Hauptzollamt und Staatsanwaltschaft von einem Netzwerk in der Baubranche des Niederrheins und des Ruhrgebiets, das dem Staat nach derzeitigen Schätzungen einen steuerlichen Schaden von mehr als 4,5 Millionen Euro zugefügt hat. Hinzu komme ein sozialversicherungsrechtlicher Schaden durch Schwarzarbeit in Höhe von 7,5 Millionen Euro.

Bei dem Zugriff am Dienstag wurden 78 Objekte am Niederrhein und im Ruhrgebiet durchsucht, mehr als 600 Zöllner und 140 Steuerfahnder waren im Einsatz. Das Verfahren richte sich bisher gegen 25 Beschuldigte. Zudem sei Vermögen in erheblicher Höhe beschlagnahmt worden. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel in Datei- und Papierform dauere voraussichtlich mehrere Monate.