Aus der Krefelder Politik : Masken-Aktion für Einkommensschwache im Nordbezirk

Vertreter der helfenden Allianz aus dem Nordbezirk übergaben 1000 Mund-Nase-Schutzmasken an Emmaus an der Tannenstraße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Diese Spendenaktion könnte vorbildlich für die ganze Stadt sein“, erklärte die zweite stellvertretende Bezirksvorsteherin Meral Sahin (Die Linke). Auch künftig sollen Masken an Einkommensschwache verteilt werden.

Eine Allianz aus Parteien des Krefelder Nordbezirks und Vertretern des Vereins Solidaritätshaus haben eine Aktion gestartet, um Einkommensschwache mit den in Pandemie-Zeiten unabdingbaren Mund-Nase-Schutzmasken zu versorgen. Dabei ist der Anspruch an die Qualität der Masken gestiegen. Selbst genähte so genannte Alltagsmasken reichen vielfach nicht mehr aus. Das sei für manche zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung geworden, berichtet Wolfgang Dreßen, Geschäftsführer der Linken im Rat der Stadt Krefeld.